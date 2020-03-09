الإمارات تترأس هيئات اعتماد الحلال

المصدر: (دبي - البيان)

شهد المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وهو المنصة الرائدة لاعتماد الحلال في العالم خلال اجتماع مجلس إدارته السابع الذي عقد في دبي إعادة انتخاب نظام الاعتماد الوطني الإماراتي رئيساً لمجلس إدارة المنتدى لدورته الجديدة 2019-2022 ممثلاً في المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وتم انتخاب ممثل مجلس الاعتماد السعودي سعود العسكر نائباً لرئيس المجلس.

وقالت د. رحاب العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: يهدف المنتدى إلى دفع عجلة نمو تجارة الحلال في البلدان المسلمة وغير المسلمة في جميع أنحاء العالم.

وقام مجلس إدارة المنتدى خلال الاجتماع، بالاطلاع والموافقة على العضوية الجديدة لمجلس الاعتماد الوطني في كمبوديا في المنتدى، كما منح مركز الاعتماد الوطني في كازاخستان العضوية الكاملة.

وهنأ المنتدى أعضاء اللجان الجدد، حيث تم انتخاب نورة مودين شوينغر من المعهد الأمريكي للمعايير القومية – مجلس الاعتماد الوطني كنائب رئيس لجنة الشؤون الفنية، وطارق زوري من لجنة الاعتماد السعودية كأمين للجنة الشؤون الفنية، وريم برهومة من نظام الاعتماد الوطني الإماراتي كنائب رئيس لجنة ترتيب الاعتراف متعدد الأطراف.