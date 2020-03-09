تقرير بريطاني: دبي وجهة أكبر أسماء عالم الأعمال

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير بريطاني نشر أمس، أن دبي طالما كانت وجهة لأكبر الأسماء في عالم الأعمال ووجهة شعبية لكل من المصطافين والمهنيين الباحثين عن مستقبل زاهر.

جذب الشركات

وقال التقرير، الذي نشره موقع وكالة Schilling Travel للسفريات، والتي تعتبر من أهم شركات السفر العالمية وأقدمها، إن دبي تسعى الآن لجذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع من جميع أنحاء العالم، في غمرة تحولها إلى مركز عالمي للابتكار وهي تستثمر مليارات الدولارات في هذا الإطار لجعل هذا الهدف حقيقة واقعة.

وعرض التقرير لما تزخر به دبي من أماكن ومعالم سياحية ت أنظار، مبرزاً عظمة المكانة العالمية التي تتمتع بها في حلبة السياحة العالمية، واصفاً إياها بقبلة السياح، ومقصد للزائرين، وبهجة الناظرين لعشاق الهندسة المعمارية.

ووصف التقرير دبي بأنها مدينة التفوق، فهي تحتضن أكبر جزر اصطناعية، وأطول مبنى، وأطول فندق في العالم، وواحد من أكبر المراكز التجارية، على سبيل المثال لا الحصر. كما تعج المحلات التجارية بأكبر الأسماء والعلامات التجارية الفاخرة في العالم.

وأضاف أن الحكومة وإدراكاً منها لجعل دبي المدينة الأكثر ازدهاراً على المدى الطويل، أخذت على عاتقها بناء مركز تجاري وسياحي هو الأكثر استقراراً في منطقة الشرق الأوسط، جعل العديد من الشركات العالمية الكبرى تتخذ من دبي مراكز لأعمالها في الشرق الأوسط.