«السفير» يدعم فوز دبي باستضافة 172 فعالية منذ تأسيسه

المصدر: دبي - البيان

كرّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» أعضاء «برنامج السفير»، ومن بينهم أطباء، ومهندسون، وعلماء، وخبراء في العديد من القطاعات، وقادة أعمال، ومسؤولون حكوميون وأكاديميون يمثلون الجهات التي لعبت دوراً مهماً في ترسيخ مكانة دبي كمركز للمعرفة، وكذلك وجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات.

وقام هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» خلال حفل التكريم الذي أقيم مؤخراً في مركز المؤتمرات «جافزا ون» في جبل علي، وحضره أكثر من 100 من أعضاء البرنامج بتوزيع الجوائز على 20 جهة كان لها دور في استقطاب فعاليات أعمال عالمية العام الماضي.

وأسهمت جهود «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، التابع للدائرة وكذلك أعضاء «برنامج السفير» العام الماضي في فوز المدينة باستضافة 28 مؤتمراً دولياً يتوقع أن تستقطب أكثر من 16500 مشارك من جميع أنحاء العالم، وذلك من بين 301 عرض استضافة لاجتماعات ومؤتمرات وحوافز، والتي يتوقع أن تجذب أكثر من 150000 مشارك خلال السنوات المقبلة.

وساهم البرنامج منذ تأسيسه في 2010 في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال، وتمكنت جهوده مع نهاية عام 2019 من دعم المدينة لتفوز بعروض استضافة 172 فعالية حضرها أكثر من 219000 مشارك، وذلك من بين 1200 عرض استضافة فازت بها المدينة، لتجذب أكثر من 720000 مشارك.

وقال هلال المري، فيما نواصل تطوير البرنامج، فإننا نرحب بكافة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج، ونتطلع إلى التعاون معهم لإثبات قدرة وإمكانيات دبي لاستضافة فعاليات ناجحة ومتميزة.

وضمن إطار الاستعداد لاستقبال الحدث الأبرز «إكسبو 2020 دبي»، فإنّ أمامنا فرصاً فريدة لاستعراض المقوّمات التي تتمتّع بها المدينة، وكذلك العمل على تحفيز جهات ومؤسسات دولية أخرى على تنظيم فعالياتها في دبي، ولا شك في أنّ أعضاء «برنامج السفير» سيكون لهم دور مهم في تحقيق ذلك.

ومن بين المؤتمرات التي فازت دبي باستضافتها في عام 2019 بفضل المساهمات الفاعلة لأعضاء برنامج السفير: المؤتمر الأكاديمي العالمي الخامس لطب الطوارئ في دبي لعام 2019، ومؤتمرات أخرى تستضيفها المدينة خلال الأعوام المقبلة، ومن بينها مؤتمر جيل الفضاء 2020، ومؤتمر آسيا والمحيط الهادئ لنظم المعلومات 2020، ومؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات 2021، والمؤتمر العالمي للملكية الفكرية 2025.

إنجازات

وحقّق برنامج السفير منذ إطلاقه في 2010 العديد من الإنجازات عبر تأسيس شبكة مؤثرة تتكون من أكثر من 345 عضواً، ومن بينهم خبراء في مجالات مختلفة، وقد ساهموا في تعزيز قدرات دبي كوجهة لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات، وذلك لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة تدعم بدورها فرص النمو والتطور.

وفي عام 2019، شهد البرنامج توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع أعضاء جدد ومن بينهم؛ محاكم دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء الأكاديمي المتميز، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومؤسسة الاتصالات المتخصصة – نداء، ومدينة دبي للاستدامة.