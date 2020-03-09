أداء استثنائي لمركز دبي المالي العالمي 2019

المصدر: دبي ـ البيان

حقق مركز دبي المالي العالمي أداء استثنائياً خلال عام 2019، حيث شهد عاماً من النمو المطّرد، إذ ارتفع عدد الشركات المسجّلة لدى المركز المالي إلى 2,437 شركة، بزيادة 14% عن 2018، مع نجاح المركز في استقطاب عدد قياسي من الشركات في 2019 بإجمالي 493 شركة.

وأسهم هذا النمو القوي في تعزيز جاذبية المركز للمواهب والخبرات المحلية والعالمية، فضلاً عن توفير 2,034 فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي القوى العاملة في المركز إلى أكثر من 25,600 مهني. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المركز أن إنجازات العام الماضي تؤكد استمراره في الإسهام بصورة مؤثرة في دعم اقتصاد الإمارة، إعمالاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ موقع دبي عاصمة للاقتصاد الجديد.

وأوضح أن المركز تمكن من تجاوز ظروف صعبة أدت إلى إحداث حالة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليؤكد مكانته الرائدة بمداد من ثقة الأوساط المالية الدولية، وهو ما يتضح مع النمو المستمر في أعداد الشركاء الجدد.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة في المركز 178 مليار دولار أمريكي خلال 2019، بزيادة 13% عن 2018.