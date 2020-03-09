الإمارات الأولى إقليمياً في محفزات الاقتصاد

المصدر: (دبي - سيد صالح)

حافظت الإمارات على صدارتها لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محفزات الاقتصاد العام الماضي، على المؤشر الإقليمي لمحفزات الاقتصاد لعام 2019، الذي أصدرته مؤسسة «فيتش سوليوشنز» البريطانية العالمية للدراسات الاقتصادية.

ويرصد المؤشر الخطوات التي اتخذتها مختلف دول المنطقة على مدار العام الماضي لتحفيز اقتصادها وتعزيز نموه، موضحاً أن الإمارات كانت أفضل دول المنطقة في تحفيز اقتصادها على مدار 2019، حيث منحها المؤشر 7,5 درجات من أصل 10 درجات، وهي أعلى درجة نالتها أي دولة في المنطقة خلال العام.

وذكرت «فيتش سوليوشنز» أن الإمارات معروفة منذ نشأتها بحرصها الشديد على تحفيز اقتصادها، إلا أنها حققت قفزة قوية في هذا الشأن على مدار العامين الأخيرين، وخاصة 2019 على وجه التحديد، حيث شهد العام الماضي تطبيق حزمة من المحفزات الاقتصادية النوعية التي تتسم بالجرأة.

واستعرض التقرير بعضاً من هذه المحفزات، فذكر أن أبرزها القانون الخاص بحالات الإعسار وخفض رسوم السداد المبكر للرهون العقارية وغيرها.