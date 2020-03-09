«كاف» تعاود الاستثمار في «إنروير»

المصدر: (دبي - البيان)

قامت شركة كاف للاستثمارات التي يترأسها مشعل كانو بإعادة الاستثمار في شركة إنروير. وإلى جانب كونها واحدة من الشركات البارزة في مجال الطاقة الشمسية، أصبحت إنروير خلال العام الماضي المزود الرائد لأنظمة تخزين الطاقة في المنطقة، حيث نفذت أكثر من 10 ميجاوات - ساعة من مشاريع تخزين بطاريات الليثيوم-أيون في عام 2019.

كما تعمل مشاريع إنروير في المناطق غير الموصولة بالشبكة على تقليل تكاليف الطاقة وزيادة الموثوقية لعشرات العملاء التجاريين والصناعيين في قطاعات البناء والعقارات والضيافة والتعدين والنفط والغاز.