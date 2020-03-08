مركز دبي المالي العالمي يحقق معدلات نمو قياسية في 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2019، مسجلاً أداءً استثنائياً حيث شهد عاماً من النمو المطّرد صَاحَبه تحقيق إنجازات مهمة، إذ ارتفع عدد الشركات المسجّلة لدى المركز المالي إلى 2,437 شركة، بزيادة بنسبة 14% عن عام 2018، و32% عن عام 2017، مع نجاح المركز في استقطاب عدد قياسي من الشركات في عام 2019 بإجمالي 493 شركة جديدة مسجّلة.

وبلغ إجمالي عدد الشركات المالية النشطة في المركز المالي 737 شركة، بزيادة تصل إلى 18% منذ عام 2018، ونمو بواقع 64% خلال خمسة أعوام. وتشمل أبرز عمليات التسجيل التي شهدها المركز خلال عام 2019 كلاً من ’ورلد فيرست‘، الرائدة عالمياً في مجال خدمات الدفع والتابعة لمجموعة ’آنت فاينانشال‘ للخدمات المالية، ومصرف ’مايبنك بيرهاد الإسلامي‘ الماليزي، وشركة ’كانتور فيتزجيرالد‘ الأمريكية للخدمات المالية، وبنك ’موريشيوس التجاري‘.

وساهم هذا النمو القوي في تعزيز جاذبية المركز للمواهب والخبرات المحلية والعالمية، فضلاً عن توفير 2,034 فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي القوى العاملة في المركز إلى أكثر من 25,600 مهني من أكثر من 140 جنسية، بزيادة تبلغ 9% عن عام 2018.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن الإنجازات التي حققها المركز خلال العام الماضي وما صاحبها من نمو قوي معطيات تؤكد استمراره في الإسهام بصورة مؤثرة في دعم اقتصاد الإمارة، إعمالاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ موقع دبي عاصمةً للاقتصاد الجديد، إذ يواصل المركز القيام بدور محوري في دعم نهج تنويع اقتصاد الإمارة، باستقطاب كبرى المؤسسات المالية وأقطاب عالمية مهمة في هذا المجال، مع الاستمرار في تعزيز قاعدته التشريعية والتنظيمية ما يزيد من ثقة شركاء المركز في القيمة المضافة التي يوفرها لأعمالهم وأهمها البيئة الآمنة التي تمكنهم من مواصلة النجاح.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود الطيبة لجهود جميع العاملين في المركز، وقال سموه: "الإنجازات القوية المتحققة على مدار العام الماضي، والتي تأتي امتدادا لنجاحات المركز في السنوات السابقة، تسهم في ترسيخ موقع دبي بين أهم مراكز المال والأعمال على مستوى العالم، مدعومين في ذلك بعملية التطوير المستمرة لقدرات المركز بما يخدم مصالح شركائه الحاليين والمستقبليين".

وأضاف سموه: "نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوثيق شراكاتنا القائمة مع كبرى المؤسسات المالية العالمية مع الاستمرار في استحداث المزيد من الشراكات النوعية التي تملك مقومات تؤهلها للانضمام لنا في مسيرة النجاح وتمكنها من المساهمة في دفعها قُدُما نحو مستويات أرقى".

وأوضح سمو رئيس مركز دبي المالي العالمي أن "المركز تمكن من تجاوز ظروف صعبة أدت إلى إحداث حالة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليؤكد مكانته الرائدة بمداد من ثقة الأوساط المالية الدولية وهو ما يتضح مع النمو المستمر في أعداد الشركاء الجدد، مؤكدا سموه ترحيب المركز بكل شراكة جديدة من شأنها تقديم إسهام يدفع في اتجاه تحقيق الطموحات العريضة لدبي وقيادتها الرشيدة".

نتائج بارزة

ويضم مركز دبي المالي العالمي اليوم 17 من أفضل 20 بنكاً في العالم، وثمانية من أبرز 10 شركات محاماة عالمية، وثلاثة من أضخم خمسة شركات تأمين، وستة من أفضل 10 مؤسسات لإدارة الأصول على مستوى العالم.

وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومحافظ المركز المالي: "كان 2019 عاماً حافلاً بالإنجازات لمركز دبي المالي العالمي، ونحن سعداء بهذه النتائج البارزة التي حققناها من حيث عدد الشركات المسجلة وعدد الموظفين وإجمالي الأصول المدارة في المركز. ويعزى نجاح المركز المالي إلى تركيزنا على تنويع القطاعات التي يحتضنها والاستثمار في الابتكار والتزامنا الراسخ باستقطاب أفضل المواهب والخبرات المحلية والعالمية. كما عملنا على إبرام عدد من الشراكات الجديدة وعززنا الاتفاقيات الإقليمية والدولية القائمة، والتي ساهمت جميعها في تحقيق هذا النمو."

وأضاف كاظم: "عمق الخبرة والتجربة في مجال الخدمات المالية للمركز المالي، فضلاً عن الابتكار وريادة الأعمال التي يتم تعزيزها الآن، تؤشر إلى أن القطاع المالي في دبي سوف ينتقل من قوة إلى قوة، مما يعزز الاقتصاد أكثر."

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "لقد وضعنا استراتيجية تمكّن مركز دبي المالي العالمي من تعزيز حضوره في الشبكة العالمية للمراكز المالية في العالم، بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسنكون قادرين أيضاً على زيادة مساهمتنا في اقتصاد دبي الحيوي بشكل كبير، وذلك من خلال توفير منصة مستقرة وجيدة التنظيم للشركات في المنطقة لتزدهر أعمالها أكثر."

وأردف أميري قائلاً: "لدينا التزام عميق بتطوير التقنيات اللازمة لرقمنة اقتصاد المستقبل في المنطقة. إن النمو السريع لشركات التكنولوجيا الناشئة العاملة في مركز دبي المالي العالمي هو بمثابة تأكيد على قوة استراتيجيتنا لمساعدة الشركات الناشئة على النمو من خلال توفير إمكانية الوصول إلى رأس المال والمواهب والشركاء مع شبكات الأعمال القائمة. ونعمل حالياً على تطوير منظومة للتكنولوجيا التي ستمكّن روّاد الأعمال من الازدهار بأعمالهم في المستقبل."

وقد بلغ إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة في المركز المالي 178 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019، بزيادة قدرها 13% عن عام 2018. كما بلغ حجم القروض الممنوحة من الشركات المسجلة في المركز 99 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، فيما وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار، منها 99 مليار دولار جرى استثمارها من قبل مديري المحافظ الاستثمارية في المركز، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين حوالي ملياري دولار في عام 2019، مسجلة نمواً بواقع 17.4% عن عام 2018.

قيادة مستقبل القطاع المالي

ووفقاً لمجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ’إف دي آي إنتليجانس‘ التابعة لمؤسسة ’فاينانشال تايمز‘، احتلت دبي المرتبة السابعة عالمياً من حيث الإمكانات الاقتصادية للتكنولوجيا المالية، وذلك في تقرير ’أفضل 10 مراكز عالمية مستقبلية للتكنولوجيا المالية‘ ضمن مؤشر المدن الواعدة اقتصادياً لعام 2019 – 2020. وشهد المركز زيادة في عدد شركات التكنولوجيا المالية بواقع أربعة أضعاف، لتبلغ 129 شركة خلال عام 2019. وتضمنت قائمة الشركات الجديدة في المركز شركة وثاق المحدودة و’ليكفيدي سيكيوريتيز‘ المحدودة (المعروفة سابقاً باسم ’توكن ماركت كابيتال‘ المحدودة)، بالإضافة إلى ’فينيرغو‘.

وحقق المركز المالي عدداً من الإنجازات المهمة الأخرى خلال عام 2019، حيث سجّل رقماً قياسياً بعدد طلبات المشاركة في مُسرّع التكنولوجيا المالية، ’فينتك هايف‘، الأول من نوعه في المنطقة والحائز على العديد من الجوائز. وتلقت دورة 2019 من البرنامج 425 طلب مشاركة من شركات ناشئة في قطاعات التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين، ومختلف قطاعات التكنولوجيا المالية، بما يمثل زيادة بنسبة 42% عن عدد الطلبات المسجّلة في دورة عام 2018، وزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف عن الدورة الافتتاحية للبرنامج في عام 2017.

ووقع الاختيار على 31 شركة ناشئة للمشاركة في ’فينتك هايف’ لعام 2019 بالتعاون مع 21 من شركاء البرنامج، من بينهم مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة ’فينابلر‘، وبنك ’إتش إس بي سي‘، وبنك الفجيرة الوطني، ونور بنك، وبنك الرياض، وبنك ’ستاندرد تشارترد‘، وشركة ’فيزا‘؛ بالإضافة إلى الشركاء من المؤسسات المالية بما في ذلك البنك العربي وبنك أبوظبي الأول.

وتمكّن مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2019 من تعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل عبر بناء منظومته الخاصة برأس المال الاستثماري ومشاركتها، فضلاً عن الاستثمار بشكل مباشر في الشركات الواعدة بمجال تكنولوجيا الخدمات المالية. وأعلن المركز في مارس 2019 عن تكليف شركتي ’ميدل إيست فينتشر بارتنرز‘ و’ومضة كابيتال‘ لإدارة 10 مليون دولار أمريكي من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي والبالغة 100 مليون دولار. ويستثمر المركز اليوم في عدد من شركات التكنولوجيا المالية في مجالات حلول الدفع واستشارات تكنولوجيا الروبوتات وتقنيات ’بلوك تشين‘ ومنصات دراسة ومعرفة العميل.

جذب المواهب والخبرات المحلية والعالمية

واصلت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي دعم التطوير المهني، حيث تم توقيع 7 شراكات استراتيجية جديدة مع هيئات دولية مثل ’معهد تشارترد للتأمين‘، وشركة النشر الخاصة بكلية ’هارفرد‘ للأعمال، و’مدرسة واشنطن للبروتوكول‘، حيث أصبح لدى أكاديمية المركز المالي 26 اتفاقية دعم مع أبرز المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية.

كما شهدت الأكاديمية في عام 2019 التحاق عدد كبير من الخريجين بدورات وبرامج التعليم التنفيذي المختصة بالمجالات المالية والأعمال والقانون وبرنامجي ماجستير في القانون، ليصل العدد الإجمالي للخريجين الذين أتموا هذه الدورات إلى1,978 خريجين.

قوانين وشراكات جديدة

وتُعد الأطر القانونية والتنظيمية لمركز دبي المالي العالمي واحدة من أكثر النظم القانونية تطوراً وملائمة للأعمال والشركات في المنطقة. وتمكّن المركز خلال عام 2019 من تحسين أطر العمل القانونية والتنظيمية بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لعدد من القوانين الجديدة للمركز التي تضمن للشركات والمستثمرين ممارسة أعمالهم في المنطقة بموثوقية عالية، وبما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتتضمن هذه القوانين والأطر التنظيمية عدداً من الأنظمة الجديدة المتعلقة بالتوظيف، والملكية الفكرية، والإعسار المالي، وإعادة هيكلة الشركات المحددة، فضلاً عن إطار تنظيمي جديد مرن للشركات فيما يخص الشؤون الاستثمارية والهيكلية.

وخلال عام 2019، واصل مركز دبي المالي العالمي بناء بيئة جاذبة ضمن مجتمعه المتخصص الذي يضم نحو 25,600 مهني. وأطلق المركز المالي خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل لموظفي مركز دبي المالي العالمي، والتي تعد أول خطة مدخرات للموظفين في المنطقة، بحيث توفر لهم فرصة القيام بمساهمات إختيارية طوعية. ويعكس الانتقال إلى خطة المدخرات المدارة باحتراف وفعالية من حيث التكلفة، المكانة الرائدة لمركز دبي المالي العالمي يتمتع بقيم السهولة والشفافية وأفضل الممارسات العالمية لقيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة.

وفي عام 2019، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية، عن نظام جديد يسهّل نقل الأموال بحيث يوفر آلية ناظمة للترويج والإشراف على الأموال الاستثمارية وتشجيع الشركات المسجّلة في الأسواق الحرة في دول أخرى على دخول السوق المحلية.

وجهة رائدة

يحتفظ المركز المالي بمكانته الرائدة كوجهة جاذبة لممارسة الأعمال والعمل وتجارب أسلوب الحياة، حيث شهد المركز في 2019 استثمار مساحات تجزئة كبيرة من قبل 310 من تجار التجزئة الذين يمثلون علامات تجارية عالمية ومصمّمين محليين مقارنة مع 274 من تجار التجزئة في نهاية عام 2018، بنسبة نمو 13%. واستضاف المركز المالي أكثر من 300 مبادرة وفعالية فنية وثقافية وصحية مميزة خلال عام 2019، ما جعله وجهة مميزة للأعمال والترفيه.

بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2019 استقطاب المركز لعدد من العلامات الشهيرة، مثل فندق ’والدورف أستوريا‘ الذي يضم 275 غرفة وجناحاً، لينضم إلى فُندقيّ ’الريتز-كارلتون‘ و ’فور سيزونز‘؛ ليصل بذلك إجمالي الغرف الفندقية التي يضمها المركز إلى 722 غرفة تخدم المجتمع الاحترافي النابض للمركز.

وخلال العام ذاته، استقبل المركز المالي أيضاً عدداً من المطاعم والمقاهي الجديدة، بما في ذلك مطعم ’أمازونيكو اللاتيني-الأميركي‘، ومطعم ’شنغهاي مي‘، ومطعم وركن المشروبات ’هوتونغ‘، ومطعم ’ماريا نيويورك‘، ومطعم ’أفلي باي تاشا‘ المستوحى من المطبخ اليوناني، ومطعم ’سولت باي‘ بقيادة الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه وجالكسي.

من ناحية أخرى، يُعدُّ مركز دبي المالي العالمي موطناً لأحد أكبر مجموعات الفنون في دولة الإمارات، حيث يضم منحوتات لفنانين عالميين، منهم على سبيل المثال الفنان مانولو فالديس. ويقدم المركز منصة رئيسية لإطلاق العديد من المبادرات الفنية مثل المعرض الفني المفتوح ’وان مايل‘ بالشراكة مع ’براند دبي‘، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ويسلط المعرض الضوء على أفضل الأعمال والتصاميم الفنية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب المساهمة في تعزيز مجالات الفن والابتكار وريادة الأعمال.

كما استضاف المركز المالي معرضه الفني السابع ’سكونكي للفنون‘ في عام 2019 ، ونظّم المركز أيضاً أمسية "ليالي الفن" خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 2019 والتي شهدت مشاركة نخبة من المعارض الفنية والفنانين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى عرض العديد من الأعمال التركيبية والنحتية التي رافقها عروض موسيقية إلكترونية وأعمال فنية باستخدام الضوء على قدر كبير من الإبداع.