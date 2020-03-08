"دبي المالي" يجذب 100 شركة جديدة في أول شهرين من 2020

المصدر: دبي – عمرو عادل

قال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومحافظ المركز المالي، أن أداء المركز لم يتأثر بتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، حيث شهد انضمام 100 شركة جديدة خلال أول شهرين من العام الحالي بما يعادل 2.5 شركة كل يوم عمل وهو معدل يومي أعلي من العام الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي لاستعراض الأداء خلال 2019، أن المركز لديه مشاريع قيد التنفيذ يعمل على الانتهاء منها حالياً وفق المخطط الزمنى لها، مؤكداً أن الأوضاع تبقي تحت السيطرة حتى الآن وأن السلطة مستعدة لأي تحرك ضروري، ومن السابق لأوانه تقدير أثر تفشي فيروس كورونا عالمياً على أداء المركز في المستقبل.

وأشار إلى أن المركز اتخذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا تحت مظلة هيئة الصحة في دبي، وأن كافة التدابير تتم بما يتماشى مع توجيهات الحكومة، كما جرى تطبيق بعض الاجراءات الداخلية أيضا من خلال زيادة عمليات التنظيف والتطهير وتكثيفها وتوفير المطهرات في كل مكان داخل المركز.

ولفت إلى أن ولم تصدر توجيهات من سلطة المركز حتى الآن بسبب فيروس كورونا، ولكن توجد خطط للسماح للموظفين بالعمل من المنزل وسيجري تفعيلها عند الضرورة، مضيفاً أنه يحق للشركات السماح لموظفيها بالعمل من المنزل لكن لا توجيهات حتى الآن من جانب سلطة المركز.

وقال إن إجمالي السيولة لدي المركز 1.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي مؤكداً أن الموارد كافية لتمويل استراتيجية التوسع داخل المركز، موضحاً أن التوسع في المركز سيكون على أساس تدريجي وسيكون على مراحل، والبدء بالمرحلة الأولي ثم الثانية والثالثة ثم نبني وفقا للحاجة وعندما يكون هناك طلب على مساحات جديدة.

وقال عيسى كاظم إن المركز نجح في جذب 750 شركة مالية من إجمالي ألف شركة مستهدفة، وذلك خلال 6 سنوات فقط من بدء استراتيجية مضاعفة حجم عملياته ثلاث مرات بحلول عام 2024، ومن المنتظر جذب 250 شركة مالية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة.