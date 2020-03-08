«هيئة الاتصالات» تُحدد 19 حقاً لمشتركي خدمات «اتصالات» و«دو»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أن هناك 19 حقاً للمستهلك فيما يتعلق بخدمات الاتصالات لابد من تطبيقها من قبل مزودي خدمات الاتصالات في الدولة وهما «اتصالات» و«دو»، وذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه المشتركين وحماية لمصالحهم.

وأكدت الهيئة فى بياناتها الخاصة بشؤون المستهلكين، انه للمستهلكين الحق في الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية بأسعار معقولة، والحق في الحصول على معلومات عن الأسعار قبل التعاقد على أن تكون واضحة ومفيدة وكافية ودقيقة ومجانية فيما يتعلق بالخدمات والاختيارات المتاحة من قبل مزودي خدمات الاتصالات في الإمارات ليتمكن المستهلك من اتخاذ القرار، والحق في الحصول على المساعدة وتلقي المعلومات من مزودي الخدمات.

ومن بين الحقوق أيضا الحق في الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز بين مستهلك وآخر في نفس الخدمة، والحق في الحصول على الأحكام والشروط الخاصة بالخدمة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى المستهلك، والحق في التعبير مباشرة عن عدم الرضا عن خدمات الاتصالات إلى مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الاتصالات، والحق في الحصول على المعالجة الفعالة للشكاوى، والحق في الحصول على الخدمات الآمنة.

حفظ المعلومات

ونوهت الهيئة أن للمستهلك أيضا الحق في الحصول على الخصوصية وحفظ المعلومات الشخصية، والحق في الحصول على دليل الهاتف المطبوع مجاناً بناءً على الاشتراك الأولي ومن ثم سنوياً، والحق في الحصول على تثقيف بالخدمات المعروضة من قبل مزودي الخدمات (الحق في تعليم المستهلك)، والحق في الحصول على طلب معلومات الفواتير، والحق في الحصول على فاتورة لخدمات الدفع الآجل، والحق في تلقي إخطار بانقطاع خدمة الاتصالات، والحق في عدم تلقي رسائل الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها (الرسائل المزعجة).

وذكرت الهيئة أن من بين الحقوق أيضا، حق الحماية ضد ممارسات التسويق والاتصالات المضللة، والحق في التعبير عن الاستياء من نتائج المرخص له بشأن شكوى عن خدمات الاتصالات في الدولة وكذلك الحق في رفع الشكوى إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والحق في استلام إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوم قبل زيادة الأسعار أو أي تغيير في العقد أو في زيادة الأسعار، والحق في الحصول على فرصة لإنهاء العقد دون عقوبة قبل تنفيذ أية زيادة في الأسعار.

مسؤوليات المستهلك

ولفتت الهيئة إلى انه من المتوقع أن يتخذ المستهلكون قرارات مسؤولة عند ممارسة حق الاختيار والدخول في عقود الخدمات مع مقدمي الخدمة، حيث ينبغي على المستهلك أن يكون على علم بعروض الخدمات المقدمة قدر المستطاع، واتخاذ القرارات بعناية والأخذ بعين الاعتبار الآثار الضارة التي قد تنشأ عن القرارات غير المدروسة، والحصول على أكبر قدر من المعلومات حول الخدمة وأن يكون على بينة من تجربة غيره من المستهلكين في الخدمات المماثلة.

كما يتعين على المستهلك مقارنة الأسعار والميزات قبل الشراء، والامتناع عن الدخول في أية عروض مبالغ بها والتي يتم الترويج لها دون الاستفسار عن تفاصيل العرض، كما يجب أن يدرك المستهلك قدراته المالية قبل الدخول في أي عقد، وقراءة شروط العقد بعناية والسعي لفهم كل شرط على حدة قبل الدخول في أي عقد مع مزود خدمة الاتصالات، وتتبع التغييرات التي أدخلت على العقد والاستفسار عنها لتفادي التشويش، وعدم الاشتراك في أي خدمة غير مرغوب فيها، والتأكد من السداد الفوري للفواتير لتجنب الانقطاع، والتأكد من الاستفادة من خدمات الاتصالات بحيث لا تشكل خطراً على البيئة والمستخدمين الآخرين.

كما دعت المستهلكين إلى ضرورة إبلاغ مزود الخدمة عند فقدان أو سرقة بطاقة الهاتف المتحرك، وإبلاغ مزود الخدمة عن أية تغييرات في تفاصيل وسائل الاتصال بك أو أية تغييرات في الظروف الشخصية التي من شأنها أن تؤثر على العقد الخاص بك، والتعرف على أية تعرفة تخص استخدام خدمات القيمة المضافة والمرتبطة بحسابه الأساسي قبل استخدام الخدمات ذات القيمة المضافة، وأيضا التأكد من استلام فواتير حساب الدفع الآجل الخاص بك في الوقت المحدد كما يجب عليك التأكد من دقة المعاملات.

تقديم شكوى

ونبهت الهيئة بان المستهلك الذي لديه شكوى بخصوص خدمات الاتصالات، يجب أن يقوم برفع الشكوى إلى مزود خدمة الاتصالات الخاص به «اتصالات» أو «دو» كما على مزود الخدمة إعلامه باستلام الشكوى وتزويده برقم مرجعي، على أن يقوم بمعالجة موضوع الشكوى وذلك خلال فترة مناسبة من الوقت وإفادة المستهلك بالنتيجة كتابياً، مشيرة إلى انه بعد أن تتم معالجة الشكوى من قبل مزود الخدمة فإذا كنان المستهلك غير راضٍ عن القرار عندها يمكنه رفع موضوع الشكوى للهيئة.