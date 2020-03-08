مطارات دبي تعلن إغلاق مدارج الطائرات لساعة واحدة يومياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مطارات دبي في بيان اليوم حسب متحدث من المطارات أنها ستقوم بإجراء اختبارات وصيانة روتينية على مدارج مطار دبي الدولي في الفترة من 9 إلى 17 مارس وفي دبي وورلد سنترال يومي 11 و 12 مارس الجاري، بهدف ضمان مستويات السلامة المثلى والامتثال للوائح المحلية.

وستؤدي هذه الأنشطة إلى إغلاق مدارج الطائرات في المطارين لمدة ساعة واحدة يوميا خلال الفترات المحددة. وبناء عليه تم تعديل جداول الرحلات خلال هذه الفترة لتقليل التأثير على العمليات وخدمة العملاء. وتعرب مطارات دبي عن شكرها لشركات الطيران والعملاء على تفهمهم ودعمهم.