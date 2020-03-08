شهر للسداد الذكي في دبي بجوائز مليونية

المصدر: (دبي ـ البيان)

تطلق دائرة المالية بحكومة دبي، اليوم، حملة ترويجية واسعة على مستوى إمارة دبي تستمر حتى 7 أبريل، تهدف إلى تشجيع السكان على مزيد من الإقبال على القنوات الذكية لسداد رسوم مختلف المعاملات الحكومية لدى جميع الجهات التابعة لحكومة دبي.

وتستهدف المبادرة تشجيع المتعاملين مع مختلف الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي، على استخدام القنوات الذكية لسداد رسوم الخدمات الحكومية.

وتم تخصيص جوائز بقيمة مليوني درهم تُمنح لمئات الفائزين من أفراد الجمهور الذين سوف يجري اختيارهم عبر سحوبات أسبوعية تُجريها الدائرة خلال الحملة الممتدة على مدى شهر كامل.