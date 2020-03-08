حركة التسوّق طبيعية

المصدر: دبي ـ بشار باغ

يشهد قطاع التجزئة بشكل عام ومراكز التسوق بشكل خاص حركة طبيعية في المبيعات والمتسوقين مع تسجيل الازدحام المعتاد في عطلة نهاية الأسبوع.

ويتواصل الزخم في مختلف فئات القطاع مع تنوع العروض والتخفيضات، إلى جانب الفعاليات والأنشطة الترفيهية والمرافق العصرية والخدمية التي تزخر بها مراكز التسوق، فضلاً عن الخيارات الواسعة من المطاعم والمقاهي التي تلبي متطلبات مختلف الزوار.

ورصدت كاميرا «البيان» حشود الزوار في دبي مول خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث استمتع المتسوّقون بالعروض المتنوعة التي يقدمها أكبر مركز تسوق في العالم، وحرصوا على مشاهدة عروض النافورة الراقصة في ساحة برج خليفة.