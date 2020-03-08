نماذج موحدة لإفصاحات الشركات المدرجة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع مبادرة لتوحيد نماذج إفصاح موحدة للشركات المدرجة في أسواق الدولة المالية، وقامت بتعميم النماذج الموحدة على كل من الشركات المدرجة والأسواق المالية. يأتي ذلك انطلاقاً من دور الهيئة في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية بالأسواق المالية بالدولة، وضمن مبادراتها الرامية لتوحيد إجراءات ومتطلبات الإفصاح على مستوى أسواق الدولة المالية.

وقال د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة إن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى خدمة المستثمرين والمتعاملين في السوق بما يضمن تحقيق الجودة في الإفصاحات المنشورة على مواقع الأسواق المالية نتيجة لتوحيد الإفصاحات الصادرة عن الشركات المدرجة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وكذلك تعزيز تنافسية الأسواق المالية.

ونوه إلى أن الهيئة ستعقد ورش توعية لشرح المحتوى المطلوب لهذه النماذج والإجابة عن استفسارات الشركات بشأنها.

وتنسق الهيئة مع سوقي أبوظبي ودبي من أجل توفير نماذج الإفصاح الموحدة المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الإلكتروني لكل من السوقين (الرابط الإلكتروني على صفحة المنتجات والخدمات «الخدمات» بالنسبة لسوق أبوظبي) و(من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني «إفصاح» بالنسبة لسوق دبي). كما قامت الهيئة بتوجيه الشركات المدرجة للالتزام بهذه النماذج عند قيام الشركة بنشر الإفصاحات على موقع السوق المالي الإلكتروني، علماً بأن النماذج المعتمدة عددها (22) نموذجاً:

- نموذج إفصاح مجلس إدارة الشركة المدرجة بشأن شراء الأصول خلال السنة المالية الأولى للشركة.

- نموذج الإفصاح عن استقالة الرئيس التنفيذي /‏ المدير العام للشركة.

- نموذج الإفصاح عن استقالة عضو مجلس إدارة الشركة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد للشركة.

- نموذج الإفصاح عن استقالة عضو مجلس إدارة الشركة.

- نموذج الإفصاح عن تعيين رئيس تنفيذي /‏ مدير عام للشركة.

- نموذج الإفصاح عن تعيين عضو مجلس إدارة جديد للشركة.

- نموذج الإفصاح عن المشاريع.

- نموذج التحليل التفصيلي للخسائر المتراكمة.

- نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة.

- نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ /‏ تخارج /‏ رهن /‏ تأجير.

- نموذج الإفصاح عن النتائج الأولية للشركات المساهمة العامة.

- نموذج الإفصاح عن التغييرات في الهيكل الإداري للشركة على مستوى الإدارة التنفيذية.

- نموذج الإفصاح عن الدعاوى القضائية.

- نموذج الإفصاح عن أسماء المطلعين بالشركة.

- نموذج الإفصاح عن تصنيف ائتماني أو صدور تعديل بشأنه.

- نموذج الإفصاح عن تعامل أو صفقة مع طرف ذي علاقة.

- نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية.

- نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية.

- نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة.

- نموذج تقرير مناقشة وتحليل مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة.

- النموذج الاسترشادي لخطة معالجة الخسائر المتراكمة.

- نموذج طلب حجب «مؤقت» للإفصاح.