550 مليون درهم من «أبوظبي للصادرات» للتمويلات الوطنية في 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

وافقت اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات خلال اجتماعها الأول لعام 2020 على تخصيص 550 مليون درهم في 2020 لتمويل المستوردين والمشترين من خارج الدولة لتمكينهم من شراء سلع أو خدمات إماراتية.

وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات وبحضور سعيد الظاهري مدير عام المكتب بالإنابة وأعضاء اللجنة عدداً من طلبات تمويل الصادرات ومتابعة تنفيذ سير الأعمال والاستراتيجيات الموضوعة للترويج لخدمات «أبوظبي للصادرات» محلياً وعالمياً في الفترة المقبلة.

وقال محمد سيف السويدي إن اللجنة بحثت في الاجتماع دراسة عدد من طلبات التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إضافة إلى تعزيز كافة السبل والإمكانات لتمكين المصدرين الوطنيين، ونتطلع لزيادة تنمية معدلات الصادرات في المرحلة القادمة من خلال تركيز عمليات التمويل التي سيوفرها في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا.