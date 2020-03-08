%63.9 ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال 2019 حوالي 18.6 ألف رخصة اقتصادية جديدة، بنسبة نمو بلغت 63.9 % مقارنة بحوالي 11.36 ألفاً خلال 2018، وذلك حسب تقرير حركة النشاط التجاري للعام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.

وجاء في التقرير أن عدد الرخص الاقتصادية المجددة وصل في 2019 إلى 80.4 ألف رخصة، بما يعكس استمرار نسق نمو قطاع الأعمال وثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال على مستوى أبوظبي.

وأكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن التسهيلات والمبادرات التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية أسهمت في الحفاظ على زخم حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، ونوه إلى النتائج التي تحققت خلال 2019، والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً مقارنة بـ2018، حيث وصل إجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة في الإمارة العام الماضي إلى 172.5 ألف رخصة.

رخص تجارية

واستحوذت الرخص التجارية على النصيب الأكبر من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال، وذلك بنسبة 94.7 %، بواقع 17,642 رخصة تجارية، حيث بلغت نسبة نموها 66.3 % خلال العام الماضي مقارنة بالرخص التجارية الصادرة عام 2018 البالغ عددها 10,608 رخص.

وبالمقابل سجلت الرخص الحرفية الجديدة 403 رخص مقارنة بـ 224 رخصة عام 2018، بنسبة نمو 79.9 %. كما أصدر المركز 229 رخصة مهنية مقابل 199 رخصة في 2018، إضافة إلى إصدار 176 رخصة سياحية، و144 رخصة صناعية و34 رخصة زراعية وثروة سمكية وحيوانية خلال عام 2019.

وأكد حمد الماس، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، النجاح اللافت الذي حققته مبادرات الدائرة العام الماضي وشملت «الرخصة الفورية»، والتي وصل إجمالي عددها مع نهاية 2019 حوالي 2,005 رخص، ورخصة «تاجر أبوظبي» بحوالي 5,310 رخص، مؤكداً أهمية هذه النتائج المشجعة في متابعة ومواصلة الدائرة جهودها في سبيل تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة ووضعها ضمن مصاف المدن الأقوى اقتصادياً والأكثر أمناً واستدامة لإقامة الأعمال والمشاريع الاستثمارية.

وأظهر التقرير نمو إصدار أسماء تجارية لرخص تجارية جديدة خلال 2019، وذلك بنسبة 28.5 %، حيث بلغ عددها 32,662 اسماً تجارياً جديداً، مقارنة بـ 25,416 اسماً تجارياً صادر في 2018، فضلاً عن الإقبال الكبير على رخصة تاجر أبوظبي، مسجلةً نسبة نمو وصلت إلى 96.9 %، حيث تم إصدار 5,310 رخص منها خلال 2019 مقابل 2,696 رخصة في 2018.

رخص مزدوجة

تم إصدار 118 رخصة مزدوجة في أبوظبي خلال عام 2019 والمعنية بالشركات المسجلة في المناطق الحرة في إمارة أبوظبي لممارسة نشاطها خارج مناطقها، بينما بلغ عدد رخص أنشطة المتاجرة الإلكترونية حوالي 1,404 رخص، بنسبة نمو اجتازت الـ 366 % مقارنة بأعداد الرخص الصادرة للأنشطة نفسها خلال عام 2018، والتي اقتصرت على 301 رخصة.