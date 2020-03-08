برنامج يتيح للطلبة فرصة العمل في شركات ناشئة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

طرحت منصة «سوركوس» للتسويق مؤخراً برنامجاً تدريبياً يستمر لمدة 12 أسبوعاً يتيح لطلاب الجامعة فرصة العمل في إحدى الشركات الناشئة التي تنشط في الأسواق العالمية.

ويؤكد البرنامج التزام «سوركوس» بالاستثمار في المواهب المحلية وتوفير الفرص لإعدادهم لمكان العمل في المستقبل، وذلك تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021» ودعماً لسعيها نحو بناء اقتصادٍ مستدام.

واستقبل البرنامج العديد من طلبات التسجيل، ويتضمن مخططاً شاملاً يغطي جميع الأقسام الرئيسية في منصة «سوركوس»، التي اتخذت من منصة Hub 71 في أبوظبي مقراً لها.

ويقضي الطلاب مدة أسبوعين في كل قسمٍ من الأقسام المعنية في «سوركوس»، بحيث يصبحون قادرين على التطبيق العملي للرؤى والمهارات المكتسبة في ذلك القسم خلال الجولة الثانية من التدريب. ويحظى الطلاب بفرصة لإحداث تأثير ملموس في «سوركوس»، التي تشجع المتدربين على ابتكار أفكار جديدة، ثم تنفيذ هذه الأفكار ومراجعة النتائج.

وعند الانتهاء من البرنامج، ستتاح فرصة إضافية أمام المتدربين للتقدّم إلى فترة تدريب ثانية في الشركة تمكّنهم من التركيز بشكل أساسي على القسم الذي يعود بأكبر فائدة على تطوير مهاراتهم وتعلمهم الشخصي. كما ستعمل «سوركوس» بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج على استقدام المزيد من المتدربين للانضمام إلى فريقها بأبوظبي ودبي.