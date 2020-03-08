جمارك دبي تعاملت مع 20.4 مليون حقيبة في مبنى 3 بمطار دبي في 2019

المصدر: دبي - البيان

أظهرت إحصائيات جمارك دبي أن الدائرة ممثلة في إدارة عمليات المسافرين تعاملت في مبنى 3 بمطار دبي الدولي خلال 2019، مع 20.44 مليون حقيبة عبر 88 ألف رحلة، وسجل عدد المعاملات الجمركية للمبنى 34.2 ألف معاملة كما تم تحرير 1301 ضبطية ومنها 1198 ضبطية جنائية و103 جمركية.

وأسهم الجهاز المتطور لفحص الأحشاء عن عدد من ضبطيات المخدرات كان أبرزها ضبطية لمسافرة أخفت 82 كبسولة في أحشائها بوزن 1157 جراماً من مادة الكوكايين المخدرة، وتمكن ضباط جمارك دبي من ضبط حقيبتين تحتويان على مادة القات بوزن 37 كيلوجراماً، كما تم ضبط 4.3 كيلوجرامات من مادة الكوكايين أخفيت بطريقة احترافية في حقيبة أحد المسافرين أراد تهريبها إلى داخل الدولة.

أشاد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بالإجراءات الجمركية المتبعة في مطار دبي والتي تعتمد التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة لفحص الحقائب، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالخدمات الجمركية مع ضرورة تسهيل ودعم انتقال المفتش الجمركي إلى المواقع الأكثر احتياجاً بين المراكز الجمركية وخصوصاً المطارات، وذلك حسب ضغط العمل استعداداً لتوفير أفضل التسهيلات للمشاركين في معرض إكسبو 2020 دبي والقادمين عبر المنافذ الجوية.

جاء ذلك خلال زيارة لمطار دبي الدولي مبنى 3. حيث ثمن المدير العام لجمارك دبي التعاون المشترك بين الدوائر والمؤسسات المختلفة في تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية في ما يتعلق بمخاطر انتشار بعض الأمراض، مشيداً بجهود إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي باطلاع المفتشين بصفة دورية على آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا.

وخلال الزيارة أجرى أحمد مصبح مكالمة مرئية عبر تطبيق سكايب من مبنى المطار 3 مع أحد ضباط التفتيش في مبنى طيران الإمارات. وتحدث معه حول الإجراءات والخدمات التي تقدمها جمارك دبي لمستخدمي المبنى.