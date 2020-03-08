المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمجلس شباب الغرفة، حلقة حوارية شبابية بعنوان «تعزيز دور الشباب في الاستثمار العقاري»، وذلك ضمن فعاليات النسخة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020» الذي نظمته الغرفة ودائرة التسجيل العقاري واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة، في مركز إكسبو الشارقة مؤخراً.

وجاء تنظيم الحلقة الحوارية في إطار حرص غرفة الشارقة على تمكين الشباب وبناء جسور تواصل فعالة بينهم وبين المؤسسات والجهات الحكومية العاملة في القطاع العقاري للاستفادة من الخبرات والتجارب ودفعهم للاستثمار في هذا القطاع بطريقة سليمة ومستدامة.

وتركزت محاور الحلقة على تثقيف الشباب بالتشريعات والقوانين والسياسات التي تنظم الاستثمار العقاري، وتعريفهم بمفاهيم وخطط الاستثمار بهذا القطاع الحيوي الذي يعد من القطاعات الداعمة لركائز اقتصاد إمارة الشارقة المتنوع، حيث تناول جمال بوزنجال الآليات التي توفرها غرفة الشارقة في خدمة مجتمع الأعمال، ودورها في تحفيز الشباب على الانخراط في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها القطاع العقاري الذي يشكل إحدى ركائز استراتيجية التنوع الاقتصادي في إمارة الشارقة، التي تتميز بنهضة عمرانية واسعة عززت مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.