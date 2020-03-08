«حرة مطار الشارقة» تستقطب «شوكو» الألمانية للتشييد والبناء

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي انضمام شركة «شوكو» الشرق الأوسط العالمية الألمانية المتخصصة بقطاع التشييد والبناء وأنظمة النوافذ والواجهات، إلى قائمة الشركات التي تتخذ من المنطقة منطلقاً لأعمالها، وذلك تكريساً لمكانة إمارة الشارقة الاقتصادية وجاذبيتها المتنامية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكشفت الهيئة أن شركة «شوكو» استأجرت 14 مستودعاً في المنطقة بمساحة إجمالية تصل إلى 8,400 متر، مؤكدة أن هذا يعد أكبر عدد من المستودعات التي تؤجر لشركة واحدة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع العقد مؤخراً بين هيئة المنطقة الحرة وشركة «شوكو» الشرق الأوسط من قبل سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة، والدكتور جورج ويستفال نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة «شوكو» الشرق الأوسط.

وأشار سعود المزروعي إلى أن إمارة الشارقة في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة غدت وجهة مثالية ومفضلة لتأسيس الأعمال.

و«شوكو»، شركة عالمية مقرها مدينة بيلفيلد الألمانية ومتخصصة في البناء والتشييد وحلول أنظمة النوافذ والأبواب والواجهات، وتوظف عالمياً أكثر من 5,400 موظف، وتنشط في أكثر من 80 دولة حول العالم، حيث بلغ حجم مبيعاتها في العام 2018 نحو 1.67 مليار يورو.