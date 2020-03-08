بحث التعاون بين غرفة أبوظبي وأذربيجان

المصدر: (أبوظبي- البيان)

استقبل محمد المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي ماهر علييف سفير أذربيجان لدى الدولة، يرافقه جاويد موساييف مستشار السفارة الأذربيجانية، وذلك بحضور عبدالله القبيسي نائب مدير عام الغرفة.

وأعرب المدير العام لغرفة أبوظبي عن أمله بأن تثمر الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. وثمن المهيري العلاقات الثنائية المتميزة، التي تربط بين الإمارات وأذربيجان، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات.

وشدد على أن غرفة أبوظبي لن تدّخر جهداً لدعم العلاقات مع جمهورية أذربيجان إلى آفاق عالية، والمساعدة في التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار، داعياً الشركات والمستثمرين الأذربيجانيين للحضور والمشاركة في معرض سيال التي يقام سنوياً في أبوظبي. ومن جهته، أكد ماهر علييف عمق ومتانة العلاقات بين الإمارات أذربيجان.

ودعا الشركات والمؤسسات الإماراتية ورجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار في أذربيجان، حيث تتوفر بها العديد من المجالات الاستثمارية وخاصة في مجال الزراعة والمواد الغذائية، موضحاً أن هذه الشركات يمكنها الاستفادة من التسهيلات، التي توفرها أذربيجان لهم في إطلاق أعمالهم والاستثمار بها.