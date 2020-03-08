«دو» توفّر «أمازون برايم»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عرضاً لعملائها من المشتركين في باقات الهاتف المتحرك والباقات المنزلية، يتيح للعملاء الاستمتاع بمجموعة من الامتيازات الشرائية والترفيهية التي يقدمها برنامج عضوية «أمازون برايم» لمدة عام مقابل 140 درهماً دون تكلفة إضافية، لتصبح دو بذلك أول مزود لخدمات الاتصال في الدولة يوفر هذه المزايا لعملائه. ويأتي إطلاق العرض الجديد استكمالاً للشراكة التي بدأتها دو وأمازون في عام 2019 مع إطلاق خدمة «برايم فيديو».

وسيحصل عملاء الباقات المنزلية الجدد الذين يشتركون في باقات Home Advancedو Home Ultimate وHome Basic Light إضافة إلى الباقات الأخرى الأعلى، على عضوية «أمازون برايم» كجزء من اشتراكهم. إضافة إلى ذلك، سيستمتع المشتركون أيضاً بإمكانية الوصول إلى أحدث عروض التسوق الحصرية مثل عروض برام داي، إلى جانب الاطلاع المبكر على أحدث عروض «وايت فرايديه».

وتشمل الامتيازات الجديدة ميزة التوصيل المجاني في اليوم التالي للمنتجات المتوفرة محلياً من دون حد أدنى للمشتريات وخصومات مميزة تصل إلى 50% على خدمات توصيل المنتجات المشمولة في العرض في اليوم نفسه في دبي وأبوظبي والشارقة والعين وعجمان. كما يمكن الاستمتاع بخدمة التوصيل المجاني للمنتجات المشمولة بالعرض، التي يتم شحنها من أمازون أمريكا، وخصم 50% على خدمات التوصيل ذات الأولوية.