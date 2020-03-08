جائزتان لمصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

فاز مصرف أبوظبي الإسلامي بجائزتي «أفضل مصرف إسلامي للعام في الإمارات» و«أفضل مصرف إسلامي للعام في منطقة الشرق الأوسط»، خلال حفل توزيع جوائز «إيميا فاينانس» للإنجازات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لمسيرة المصرف الحافلة بالإنجازات في تطوير منتجات مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تلبي متطلبات العملاء.

ويتمثّل هدف جوائز «إيميا فاينانس» للإنجازات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تم تدشينها عام 2008، في تكريم الإنجازات المتميزة للمصارف التجارية والاستثمارية والإسلامية الأفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط.

ويتم اختيار الفائزين استناداً إلى نتائج استطلاع آراء القراء، بالإضافة إلى تقييمات المحللين المتخصصين ومسؤولي الشركات والخبراء الماليين والأبحاث المستقلة.

وقال مازن منّاع، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: لطالما عملنا على إطلاقنا خدمات مصرفية رقمية جديدة مبتكرة ومنتجات متميزة من المستوى العالمي، ما يؤكد التزامنا بتقديم تجربة استثنائية لعملائنا. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي كل المقومات والإمكانات، التي تؤهله لمواصلة مسيرته.