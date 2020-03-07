الاتحاد للطيران تعفي المسافرين قبل 30 يونيو من رسوم تغيير وإلغاء المواعيد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» أن الناقلة حددت عدة خيارات لإعادة حجز الرحلات وإعادة إصدار التذاكر للمسافرين على متن رحلاتها قبل 30 يونيو 2020، مع تأثر خطط سفرهم بسبب القيود المفروضة نتيجة انتشار فيروس كورونا «كوفيد – 19».

وأوضح المتحدث في تصريحات صحافية اليوم، انه فيما يتعلق بالمسافرين الذين كان من المفترض بهم السفر قبل 30 يونيو القادم، ولكن تم إلغاء رحلاتهم، والمسافرين الذين تلقوا توجيهات أو نصائح من الهيئات المحلية بعدم السفر، أو المسافرين الذي يتعذر عليهم بدء رحلاتهم أو إكمالها بسبب القيود التي تمنع مغادرتهم من بلدان أخرى أو دخولهم إليها، يمكنهم إعادة حجز تذاكرهم للسفر على متن الرحلات المغادرة حتى 15 يوليو 2020، من دون دفع رسوم تغيير الحجز المعتادة. ‬

وذكر المتحدث انه سيسمح للمسافرين بالتغيير لمرة واحدة فقط. وستطبق الرسوم المعتادة في حال رغبة المسافر بإجراء أي تعديل آخر. كما تتوفر إمكانية تغيير مسار الرحلات أو إعادة الحجز على الوجهات التي لا تنطبق عليها قيود السفر.

وأشار المتحدث انه في حال رغبة المسافر بطلب إلغاء، فلن يتم تطبيق عقوبة الإلغاء على الجزء غير المستخدم من التذكرة.