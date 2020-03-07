طيران الإمارات تعفي عملاءها من رسوم تغيير مواعيد السفر اعتبارا من اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "طيران الإمارات" سياسة إعفاء جديدة توفر لعملائها مرونة وخيارات أوسع بشأن جميع التذاكر التي تصدر اعتباراً من اليوم (7 مارس) وحتى 31 مارس 2020.

وتتيح هذه السياسة السخية لمتعاملي الناقلة عبر شبكة خطوطها العالمية إمكانية تغيير تواريخ سفرهم من دون تكبد أي رسوم تغيير الحجوزات وإعادة إصدار التذاكر.

وقالت الشركة في بيان صحفي؛ إن هذه الخطوة تزيل المخاوف لدى عملاء طيران الإمارات إذا ما قرروا تغيير خطط سفرهم نتيجة لأي تطورات تتعلق بفايروس كوفيد-19.

وأصبح في إمكان المتعاملين تغيير حجوزاتهم إلى أي تاريخ للسفر خلال 11 شهراً في نفس فئة الحجز من دون فرض غرامات تغيير. وتطبق فروقات السعر في حال وجوبها.

وتسري هذه السياسة على جميع الوجهات عبر شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية.

وقال، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات:عدنان كاظم "نريد أن يشعر عملاؤنا بالراحة والثقة وأنهم يحظون بدعمنا الكامل عند التخطيط للسفر، وأننا نقدم لهم أفضل الأسعار من دون فرض رسوم تغيير في حال قرروا تأخير أو تعديل مواعيد رحلاتهم. ونظراً للتطورات المتسارعة، فإننا سنواصل البحث عن وسائل لتوفير المرونة والاطمئنان وراحة البال لهم".

كما سيوفر "سكاي واردز طيران الإمارات" مزيداً من المرونة لأعضائه المتأثرين بانتشار فايروس كورونا جرّاء القيود المفروضة على السفر وخفض أعداد الرحلات الجوية.

وسوف يتمكن أعضاء الفئات البلاتينية والذهبية والفضية من المحافظة على فئاتهم من خلال بلوغ 80% من متطلبات السفر الخاصة بكل فئة بين 31 مارس و30 يونيو 2020. وبالإضافة إلى ذلك، يستفيد الأعضاء الذين حجزوا رحلاتهم بين 1 مارس و30 يونيو 2020 من زيادة بنسبة 20% في أميال الفئة.

واتخذت طيران الإمارات تدابير احترازية لطمأنة عملائها من خلال اعتماد إجراءات تعقيم معززة للرحلات القادمة من الوجهات الأكثر تضرراً من كوفيد-19. ففي حالة وجود حالة مشتبه بها أو مؤكدة لأمراض معدية على رحلة معيّنة، تخضع الطائرة لعملية تعقيم شاملة باستخدام مواد كيميائية معتمدة وذات مفعول مؤكد.

وتستخدم طيران الإمارات مرشحات HEPA القادرة على إزالة ما يزيد على 99% من الفيروسات من المقصورة. وعند الاشتباه في أي حالة على إحدى الطائرات، فإن جميع فلاتر HEPA تُستبدل بأخرى جديدة.

وينبغي أن يدرك المتعاملين أن عليهم تحمل فروقات الأسعار وأي ضرائب مطبقة في حال أرادوا تغيير درجة سفرهم. ولا تزال شروط وأحكام إعادة إصدار واسترجاع أثمان التذاكر الصادرة قبل أو بتاريخ 5 مارس سارية. أما العملاء الذين ألغيت رحلاتهم بسبب كوفيد-19 إعادة حجز رحلاتهم والاطلاع على الخيارات المتاحة في هذا الشأن على الموقع الشبكي.

ويمكن للمتعاملين الذين يرغبون في تغيير ترتيبات سفرهم بعد إجراء الحجوزات في الفترة ما بين 7 مارس و31 مارس زيارة وكيل سفرهم أو الاتصال بمركز اتصال طيران الإمارات.