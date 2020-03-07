دبي مكان رائع لممارسة الأعمال

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير لموقع مجلة «جلوبال تريد ريفيو» أن دبي تعد مكاناً رائعاً لممارسة الأعمال. وقال التقرير إن معرض إكسبو 2020 دبي، الذي أطلق عليه منظموه «أعظم معرض في العالم» غرضه أن يكون بمثابة منصة عالمية للأعمال.

وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين في المعرض يتطلعون إلى تعزيز شبكة تجارتهم العالمية، إذ إن وجود أعداد كبيرة من ملايين الزائرين المتوقعين، ومشاركة أكثر من 190 دولة، يشكلان فرصة كبيرة للشركات «لاغتنام الفرص الاستثمارية. وأكد أن الآمال المعقودة على المعرض عالية، إذ سبق أن قدر تقرير نشرته شركة EY أن يشهد الاقتصاد الإماراتي دفعة قوية مقدارها 122.6 مليار درهم بين 2013 - 2031 على خلفية الحدث.