بومبيو: أمريكا تروي قصتها للعالم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تروي قصتها للعالم في إكسبو 2020 دبي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تدوين عبر حسابه على تويتر: «يسعدني التعريف بقصة أمريكا في إكسبو 2020 دبي خلال فصل الخريف المقبل. ولمساعدتنا في تحقيق ذلك اختارت وزارة الخارجية الأمريكية كلاً من «ثينك ويل جروب» و«جلوبال تايز يو إس» لتطوير المعروضات والتشغيل والبرنامج الثقافي لجناح الولايات المتحدة الأمريكية».

وتتخصص شركة «ثينك ويل جروب» في التصميم وإنتاج المحتوى الإبداعي. أما «جلوبال تايز يو إس» فهي شبكة تضم أكثر من 100 منظمة غير ربحية تعمل على بناء شراكات دولية لعالم يعمّه السلام والازدهار.

ومن المقرر أن يعرض الجناح تقنيات افتراضية جديدة تستشرف المستقبل، مثل قطار هايبرلوب بالصوت والصورة ومعايشة كاملة لنظام النقل المستقبلي. ويشبه الجناح متحف جوجنهايم في نيويورك، وسيتيح الفرصة للزائرين للتعرف إلى مختلف التقنيات والابتكارات الجديدة التي تعرضها الولايات المتحدة.

وبمجرد أن يدخل الزائر الجناح الأمريكي ستنطق الأرض بأنواع من التقنيات التي لم تسمع عنها من قبل، وستكون هناك معروضات ونماذج من هذه التقنيات، وعندما يمر الزائر خلال الجناح فإن أول شيء يصادفه هو سلم كهربي كبير سيأخذه إلى قمة الممشى، وهناك تدخل منصة قطار «هايبرلوب»، وستكون أول مرة في العالم يتمكن أي شخص من المرور عبر منصة هايبرلوب.