صفقات كبيرة في«إيكرس» الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل النسخة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020» فعالياتها بزخم وإقبال كبير من الزوار من مختلف دول العالم إلى الحدث الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة حتى السابع من مارس الجاري، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، حيث يشهد تقديم عروض حصرية مميزة من الشركات العقارية المشاركة فيه، والتي تميزت بتوفير تسهيلات متنوعة في الأسعار والمزايا، والمرونة في طرق السداد وآلياته، بالإضافة إلى استعراض أهم المشاريع العقارية المتطورة وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وأبرز التصاميم العقارية العصرية.

وشهد المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة، في يوميه الأول والثاني توقيع عدد كبير من الصفقات العقارية التي استفادت من تنوع الخيارات الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المقدمة من قبل الشركات العقارية المشاركة في الحدث والبالغة 40 شركة محلية وعالمية.

مسؤولية مجتمعية

وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض عقدت شركة تلال العقارية، صفقة مجتمعية مع مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة، بمنحها قطعتي أرض في مشروعها الرائد، بموجب اتفاقية تفاهم بين الطرفين، حيث أكد خليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، من خلال توفير الدعم للمرافق التعليمية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك انطلاقاً من إستراتيجيات وخطط ومبادرات تلال العقارية الهادفة لدعم مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وأضاف الشيباني: نقدم من خلال الاتفاقية قطعتي أرض خاصة بالمدارس تمتد على مساحة 600 ألف قدم مربع ضمن خططنا ومشاريعنا المجتمعية، في موقع إستراتيجي مميز يوفر سهولة الوصول إليها من كافة المداخل، وذلك إيماناً منا بأن التعليم أساس التقدم والرقي، والمحرك الرئيسي لعجلات التنمية، وتعزيز المجتمع، وازدهار الأوطان.

وأشاد الشيباني، بالتنظيم المتميز لمعرض إيكرس 2020، ومدى تفاعل الجمهور مع المنصات الموجودة لكبرى الشركات العقارية، معتبراً أن المعرض فرصة استثنائية للمستثمرين للاستفادة من الخصومات والعروض المتنوعة، مشيراً إلى أن منصة الشركة قدمت شرحاً كافياً عن مشروع مدينة تلال الفريد من نوعه، ومميزاته المناسبة لجميع الجنسيات، التي تسمح لهم بالانتفاع لمدة 100 عام، مع عدم اشتراط وجود إقامة داخل الإمارات، كما طرحت تلال العقارية من خلال منصتها حزمة أراضٍ جديدة بأسعار مغرية وتنافسية، وعرضت مميزات مشروع مدينة تلال الكائن في منطقة الشارقة الجديدة، الذي يعد أول مشروع متعدد الاستخدامات والأكبر من نوعه في الشارقة، ويوفر 1447 قطعة أرض للمباني السكنية والتجارية والاستثمارية، بجانب تلك الخاصة بالفلل المستقلة.

حضور لافت

كما شهد المعرض حضوراً لافتاً لمنصة مدينة الشارقة المستدامة، حيث أكد يوسف أحمد المطوع، المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة، على أهمية معرض إيكرس العقاري التي تتمثل في كونه محطة سنوية للترويج للقطاع العقاري في الشارقة، من خلال تسليط الضوء على التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار في الإمارة، بالإضافة إلى ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية، فضلاً عن استعراض ورسم التوجهات الاستثمارية المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.