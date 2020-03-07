خدمات استثنائية لمتعاملي حرة عجمان

المصدر: عجمان – البيان

وقعت منطقة عجمان الحرة ومركز الطب الوقائي التابع لمنطقة عجمان الطبية مذكرة تفاهم لتقديم خدمات متميزة واستثنائية للمتعاملين من المستثمرين والموظفين وعمال المنطقة الحرة.

واتفق الطرفان - بموجب المذكرة - على تبادل البيانات والمعلومات التي تساهم في إنجاز المعاملات بشكل سلس وسريع، بجانب تعزيز التعاون المشترك على صعيد التقنيات الجديدة أو الإجراءات التي تتعلق بخدمة متعاملي المنطقة. تهدف منطقة عجمان الحرة من المذكرة إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة لكل المنضمين تحت مظلة المنطقة من مستثمرين، وموظفين وعمال بما يساهم في تحقيق النجاح والأهداف المنشودة. وأكدت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف أن المنطقة تسعى دائماً لتسهيل تأسيس الأعمال وإدارتها عبر التواصل مع مختلف الجهات ذات الشأن وتوقيع شراكات معها بهدف تسهيل الأعمال داخلها.

وأوضح حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أن مذكرة التفاهم تهدف لتقديم أفضل الخدمات لمتعاملي المنطقة بما يساهم في تعزيز الأعمال بالإمارة وتوفير الأجواء المناسبة للمستثمرين لممارسة أعمالهم بسهولة ويسر. وأكد أن منطقة عجمان الطبية ستواصل تسهيل إجراءات الفحص الطبي وتسريعها مع ربطها بنظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتوفير باقات منوعة للفحص بما فيها العادي والمستعجل.