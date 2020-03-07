دبي تتصدر المشهد الاستثماري بالتحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

توقع سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» أن يرتفع إنفاق الإمارات على قطاع تكنولوجيا المعلومات ليصل إلى 70 مليار درهم خلال العام الجاري، بحسب التقارير الدولية المتخصصة في القطاع التقني، مشيراً إلى أن إمارة دبي تتصدر المشهد في الاستثمار بشكل مكثف في التحول الرقمي لتحقيق خططها المستقبلية الطموحة.

وأكد عبد الهادي في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن دولة الإمارات قطعت قفزات كبيرة نحو تحقيق أهدافها التنموية المتنوعة على النحو المبين في خطة دبي 2021، ومبادرة 10X ومئوية الإمارات 2071 ومؤخراً «وثيقة الرابع من يناير». وأضاف أن الإمارات تستحوذ على 27% من إجمالي الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تبلغ قيمته نحو 235 مليار درهم، كما تستحوذ الدولة على خمس إنفاق منطقة الشرق الأوسط على التكنولوجيا خلال العام ذاته.

ولفت إلى أن الإمارات تتصدر دول المنطقة على صعيد معدل نمو الإنفاق التكنولوجي خلال العامين الماضيين بدعم من نمو قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات نتيجة زيادة عمليات التعهيد وتسارع وتيرة التحول الرقمي، ومع تزايد الاستثمارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين سيصل إجمالي الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات إلى نحو 70 مليار درهم خلال العام الجاري بدعم استضافة معرض إكسبو2020 دبي.

وأكد على أهمية تقنية «بلوك تشين» والتي تقدم حلولاً عملية لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة البيانات الكبيرة والمتمثلة في محدودية الاستخدام والتحقق من الموثوقية وتحويلها إلى وسيلة مدرة للمال، حيث إن تبادل البيانات من خلال تقنية «بلوك تشين»، من شأنه أن يساعد في إتاحة فرص تجارية قيمة للشركات، والمساهمة كذلك في حل ثلاثة من التحديات.