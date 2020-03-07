دبي تستضيف المؤتمر الدولي للقياديات غداً

المصدر: دبي - البيان

تنطلق بدبي، غداً ، أعمال المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للقياديات، وسط مشاركة واسعة من القياديات وصانعات القرار والتنفيذيات ووسائل الإعلام والمنظمات الاجتماعية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويهدف المؤتمر - الذي يستضيفه فندق روضة المروج بدبي - إلى تسليط الضوء على الاستراتيجيات الدولية عن كيفية تمكين ودعم ريادة المرأة نحو ترسيخ أسس القيادة الحديثة لدعم تحقيق التنمية المستدامة والتطوير.

وأوضح علي الكمالي، المدير العام لداتاماتكس ورئيس اللجنة المنظمة، أن المؤتمر يصادف «اليوم العالمي للمرأة»، ويأتي في إطار الرؤية الريادية القيادية نحو دعم المشاركات القيادية للمرأة والمشاركة نحو استشراف أبعاد جديدة من تطوير ركائز التنافسية العالمية، وتطوير فرص ابتكارية تدعم مسيرة مستقبل المرأة، وتطوير استراتيجيات حديثة للوصول إلى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار المؤسسي.

وسيقوم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بالتزامن مع المؤتمر بتكريم القياديات الفائزات بجائزة الشرق الأوسط الحادية والعشرين لتميز القياديات، وتكرم الجائزة الشخصيات النسائية والرائدات من اللاتي أصبح وجودهن علامة فارقة.

وتهدف هذه الجائزة إلى تطوير ودعم تعزيز التنافسية لدى المرأة ونشر الوعي بمفاهيم الجودة والأداء المهني الراقي، وإبراز الجهود النسائية المتميزة.