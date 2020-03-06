5.3 مليارات تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 5.3 مليارات درهم خلال الأسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1045 مبايعة، بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 124 مبايعة للأراضي بقيمة 800 مليون درهم، و921 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الممزر، تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، ومبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت الوصل المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 50 مليون درهم، والثالثة جبل علي الأولى، بتسجيلها 8 مبايعات، بقيمة 22 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، ومبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 126 مبايعة، بقيمة 323 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري، بتسجيلها 85 مبايعة، بقيمة 111 مليون درهم، والثالثة البرشاء جنوب الثالثة، بتسجيلها 67 مبايعة، بقيمة 80 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.2 مليارات درهم، منها 145 رهن أراضٍ بقيمة 3 مليارات درهم، و182 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، أهمها بمنطقة ميناء جبل علي، بقيمة 1.7 مليار درهم، ورهن في منطقة الجداف، بقيمة 136 مليون درهم.