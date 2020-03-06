افتتاح مطاعم جديدة في «نخيل مول»

المصدر: دبي - البيان

أعلن نخيل مول في نخلة جميرا افتتاح مطاعم جديدة مع تشكيلة رائعة من العروض والنشاطات الترفيهية ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2020 حتى 21 مارس.

ويعد مطعم نودل هاوس وأوربان سيفوود وبتيل كافيه ولي بان كوتيديان ومطعم فريدي من ضمن أحدث المطاعم في المركز التجاري، الذي يضم حتى الآن أكثر من 60 منفذاً لتناول الطعام.

ويحتفل نخيل مول، الذي تم افتتاحه في نوفمبر الماضي، بمهرجان دبي للمأكولات لأول مرة، وذلك عبر توفير فرصة الفوز بإقامة ليلة فاخرة واحدة لشخصين مع وجبة الإفطار، في فندق فيرمونت النخلة أو سوفيتيل بالم أو دابليو بالم، وذلك عند إنفاق 150 درهماً بالمركز التجاري حتى 14 مارس. ويغطي العرض جميع منافذ تناول الطعام، بما في ذلك 36 علامة تجارية في قاعة ديباتشيكا . وهناك عروض مسرحية حية تضم شخصيات كرتونية مثل توم وجيري، وشون ذا شيب حتى 21 مارس.