«وي بي برنشن» في «جيه إيه ذا ريزورت»

المصدر: دبي- البيان

أطلق منتجع «جيه إيه ذا ريزورت برنش» «وي بي برنشن» الجديد في فندق «جيه إيه ليك فيو»، حيث سيتمتع الضيوف من العائلات ومجموعات الأصدقاء بباقة من المأكولات المتنوعة.

يقام البرنش من الساعة 12:30 ظهراً حتى 4 عصراً كل جمعة، وتقدم مأكولات من المطبخ العالمي مع أروع الأجواء الترفيهية والأنشطة المخصصة للأطفال، ويقدم البرنش في مطعم «81»، الذي يتسع لـ 280 ضيفاً مع أماكن جلوس داخلية واسعة ومنطقة خارجية رحبة مع إطلالات على المناظر الطبيعية. ويضم البوفيه 10 محطات طعام داخلية وخارجية والعديد من محطات المشروبات. ويستخدم «جيه إيه ذا ريزورت» تقنية WINNOW للتحكم في نفايات الطعام وتقليلها.