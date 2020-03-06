المصدر: دبي- البيان

سيكون عام 2020 عام المرأة لدى «تيسو»، فقد ضاعفت ماركة الساعات التي لطالما توجّهت للجنسين، ابتكاراتها من الساعات النسائية عالية الجودة. وتمثل ساعة تيسو تي- ماي ليدي ‏ خلاصة رؤية امرأة تيسو‏؛ امرأة حساسة، واثقة من خياراتها، تعيش حياةً مشوّقة، وتسعى للاستفادة من كل ما تقدمه لها الحياة. إنها امرأة قوية، راقية تتنقل ما بين المنزل والمكتب والمدينة والحياة اليومية النشطة. وهي تُهدي مجموعتها الجديدة هذه، منذ إطلاقها ضمن خمسة طرز، لهذه المرأة المتكاملة. فكلها تمتاز بصلابة الفولاذ، وبريق الذهب الوردي الخالص، وبنعومة القامة البسيطة العابرة للأزمان. وكلها تتميّز باختياراتها من الألوان.

‎وبفصل تصميمها ومزاياها، تعد الساعة المثالية للسيدات، وللأنيقات، وللراقيات، ولسيدات الأعمال، ولكل امرأة ترى في الساعة قطعةً عابرة للزمن. ويجعل منها قطرها البالغ 29 ملم الرفيق اليومي المثالي للسيدات. ولطالما حرصت تيسو‏ على تقديم ساعاتٍ عالية الجودة بأسعارٍ في المتناول، لذا تأتي مجموعة ‎تي- ماي ليدي‏ بأسعار مناسبة.