«إنفينيتي» لفائز بحملة «دبي للتسوّق»

المصدر: دبي- البيان

احتفلت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والموزع الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية مع أحد الفائزين في مهرجان دبي للتسوق 2020، وعند تسليمه سيارة QX50 الجديدة بالكامل.

وقال الفائز أحمد أميت: «كانت فرحتي لا توصف عندما علمت بخبر فوزي بسيارة إنفينيتي QX50، التي تعد من أقوى السيارات وأكثرها جاذبية في نظر الجميع. وفي هذه المناسبة، أود الإعراب عن بالغ امتناني لفريق عمل إنفينيتي في العربية للسيارات ومهرجان دبي للتسوق لحصولي على هذه الجائزة الاستثنائية التي ستحدث فرقاً هائلاً في حياتي. وتبدي العربية للسيارات حرصها على تعزيز علاقتها مع مهرجان دبي للتسوق، بما يتوافق تماماً مع مهمتها الهادفة إلى توفير خدمات وعروض استثنائية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار في دبي والدولة عموماً».