عرض من «رينو» و«دبي الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لشركة رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن عرض خاص في عطلة نهاية الأسبوع الحالي لعملاء بنك دبي الإسلامي، وذلك حتى الغد.

ويمنح العرض الذي يعتبر امتداداً للشراكة القائمة بين الطرفين، فرصة لعملاء البنك الذين يتطلعون إلى استكشاف متعة قيادة سيارات رينو وامتلاكها، إلى جانب الاستفادة من المزايا الفريدة التي ستمنح لهم حصرياً خلال عطلة نهاية أسبوع فقط.

وسيستفيد عملاء البنك من الخصومات النقدية التي تصل حتى 10 آلاف درهم، وتأجيل الدفعة الأولى 90 يوماً.