ستاندرد تشارترد: المرأة الإماراتية اجتازت مراحل مهمة في سوق العمل

المصدر: دبي - البيان

قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لـبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: إن المرأة اجتازت مراحل مهمة جداً في ما يتعلق بالانخراط في سوق العمل في السنوات الماضية، لافتة إلى أنه لا تزال تنتظرنا خطوات جمّة، لا سيما في ما يتعلق بتبوؤ النساء المناصب القيادية.

وأوضحت أن ثمة حاجةً لمزيد من التحفيز للنساء وتوفير الفرص المتساوية والحصص لهن في مجالس الإدارة، يجب على العديد من الجهات أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تطبيق هذه الخطوات بالفعل. وقالت. أفتخر أن الإمارات تشق طريقها بقوة في هذا المضمار، انطلاقاً من إيمان مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأهمية تعليم المرأة وتحفيزها وتمكينها. وقد شهدنا خطوات مؤثرة لجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة، ويظهر ذلك بشكل جليّ في العديد من المبادرات في جميع أنحاء البلاد وفي رؤية الإمارات 2021 أيضاً.

كما شددت على ضرورة محاسبة الشركات على مدى تبنيها للمساواة في مكان العمل. لا يتعلق الأمر بتوظيف النساء فقط، بل بدعمهن وتشجيعهن نحو النجاح. ومن أفضل الطرق للقيام بذلك تزويد النساء بالوسائل والموارد المناسبة للتوفّق من خلال البرامج التدريبية. وقالت إننا في «ستاندرد تشارترد» أطلقنا بالتعاون مع «ووميينا»، «وومينتوم» عام 2019، وهو برنامج تدريب عالمي حول التكنولوجيا، هدفه دعم الشركات الناشئة التي تقودها نساء في الإمارات. كما يهدف إلى الترويج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسيدات الأعمال في الإمارات عبر الابتكار أو ريادة الأعمال المبنية على التكنولوجيا.

صفات

وأشارت إلى أن القادة الفعليين هم أولئك الذين وجدوا التوازن الدقيق بين تحقيق الأهداف المهنية وإنجاز النمو المرجو، والحفاظ على العلاقات الوثيقة مع العملاء، بالإضافة إلى تحفيز الموظفين. ومن العناصر الأساسية التي يجب توافرها لأي قائد هي الرؤية نحو المستقبل. يركّز القائد الحقيقي على رؤية بعيدة المدى تتخطى المهام اليومية وتفاصيلها، ويعمل باستمرار للوصول إليها. يقوم القائد الحقيقي بالنقد الذاتي لأجندته الحالية، مركزاً على إفادة الشركة والموظفين. وأخيراً وليس آخراً، القائد الجيد ليس فقط قدوة لموظفيه، بل هو من يعمل باستمرار لتحفيزهم كي يشعروا أن جهودهم تصب في منفعة الشركة وأهدافها. يحفّز الموظفون الذين يشعرون بتقدير وأهمية عملهم بالشركة، وهذا يؤدي إلى توحيد أهدافهم والعمل من أجل تحقيق النجاح للشركة.

وتتطلب القيادة الجهد المستمر، ولا يقتصر النجاح على تطوّرك الشخصي فقط، بل يعتبر نجاح الآخرين من أساسيات نجاحك كذلك. كما يتطلّب النجاح إعادة خلق نفسك والبقاء على اطلاع حول أحدث المهارات التقنية، كفهم الذكاء الاصطناعي أو تقوية ذكائك العاطفي.