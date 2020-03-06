تطبيق جديد لإدارة مخزون المنتجات

المصدر: دبي- البيان

أطلق محمد سليمان، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة هيلبيث الشركة التابعة لسوق دوت كوم، التي استحوذت عليها أمازون، تطبيق كارتلو، لتوفير حل لإدارة مخزون المنتجات بسلاسة وكفاءة، تتلاءم مع رؤية الدولة لسنة 2030، لتخفيض البصمة البيئية بنسبة 30 %. ويتيح التطبيق لتجار التجزئة والعملاء، شراء وبيع مجموعة واسعة من المنتجات المُعتمدة المملوكة مسبقاً، والمنتجات مُعادة التصنيع، والمنتجات الجديدة مفتوحة العلبة، ومنتجات التخفيضات.

وتتمثل مهمة كارتلو، في تقديم منتجات مُعتمدة، تم فحصها من قبل خبراء مختصين، مع توفير ضمان تصل مدته إلى عام واحد، فضلاً عن تزويد المستخدمين بتجربة تسوق مريحة وسهلة، وفرص لاغتنام أهم العروض التي تشمل منتجات الهواتف المتحركة (المحمولة)، وأجهزة التفلزة والكمبيوتر المحمول، والأجهزة المنزلية والساعات والألعاب، وغيرها من المنتجات التي تتم إضافتها إلى التطبيق باستمرار. وقال محمد سليمان: نوفر من خلال هذا التطبيق، فرصة للعملاء، للحصول على مجموعة من المنتجات عالية الجودة، قام فريق من الخبراء لدينا باختبارها واعتمادها.