حلول لـ«فورس بوينت» في «أمازون سيرفيسز»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «فورس بوينت»، للحلول الأمنية الإلكترونية دمج وتوفر 3 من منتجاتها بالكامل ضمن المنصة الأمنية «أمازون ويب سيرفيسز»، لتوفر بذلك رؤية شاملة ومتكاملة للتنبيهات الأمنية الصادرة عن حلول «فورس بوينت» الأمنية الإلكترونية المتكيفة مع المخاطر إلى حوالي 40,000 شركة منتشرة في مختلف أنحاء العالم.

وتعد تقنية «فورس بوينت» للحماية من فقدان البيانات من أولى تقنيات الحماية ضد فقدان البيانات التي يتم دمجها ضمن المنصة الأمنية «أمازون ويب سيرفيسز»، في حين تعتبر تقنية «فورس بوينت» لتأمين النفاذ إلى الحلول السحابية ثاني منتج وسيط للوصول الأمن إلى السحابة تطرحه شركة «فورس بوينت» بالتعاون مع خدمة «أمازون».

كما أن آلية التكامل مع الجيل التالي من جدران الحماية من «فورس بوينت» باتت متاحة أيضاً ضمن المنصة الأمنية «أمازون ويب سيرفيسز»، الأمر الذي من شأنه تأمين رؤية شاملة للعملاء على امتداد بيئة عملهم المحلية وبيئات عمل «أمازون ويب سيرفيسز» السحابية. وتم وضع خدمات «فورس بوينت» الثلاث قيد الاستخدام بدءاً من 20 فبراير.