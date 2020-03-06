«كاسبرسكي» يحفّز الشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

يواصل مركز كاسبرسكي للابتكار، الأنشطة التي يقيمها في إطار «برنامج الابتكار المفتوح»، المصمم لتعزيز التعاون مع شركات التقنية الإبداعية، داعياً هذه الشركات إلى المشاركة في جولة ثانية من مبادرة تطوير التطبيقات الأمنية الرقمية، ومعلناً استقبال المشاركات التي تمثل مبادرات من شركات ناشئة أو أفراد، والتي تهدف إلى تطوير الحلول في مجال الأمن الرقمي.

وستُوجه الدعوة إلى أفضل هذه المبادرات التقنية للمشاركة في مشروعات لإعداد النماذج التجريبية، ستتعاون الشركات الناشئة وكاسبرسكي، على تطوير الحلول الأمنية من خلالها، علاوة على وجود إمكانية للترويج العالمي لها. كذلك من المقرّر أن تتلقى الشركات الناشئة المتأهلة، التوجيهات الإرشادية في المجالين التقني والتجاري، في حين سيكون بوسع تلك التي تجتاز المشروع التجريبي، الوصول إلى شركاء كاسبرسكي في قنوات التوزيع وعملائها، سواء الحاليين أو المستقبليين.

ويأتي توجيه مركز كاسبرسكي للابتكار، الدعوة إلى الشركات، للمشاركة في جولة ثانية من مبادرة تطوير التطبيقات الأمنية الرقمية، عقب النجاح الذي أحرزته الجولة الأولى، التي نُظمت العام الماضي، وتلقت خلالها 258 طلب مشاركة من شركات ناشئة في 49 دولة.