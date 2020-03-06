«بلومبرغ» تطلق مبادرة لتعزيز التنوّع بين الجنسين في دول التعاون

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بلومبرغ إل بي»، أمس، إطلاق مبادرة «المشاركة العادلة» التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التنوع بين الجنسين في منطقة مجلس التعاون. تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع المالي، وتشارك فيها مجموعة واسعة من المشاركين في السوق، بما في ذلك الجهات الحكومية، بغية استثمار جميع المواهب الواعدة. وشاركت حتى الآن نحو 60 سيدة من الإمارات والبحرين في هذه الدورات، وسيقام المزيد من الدورات في م 2020.

وتنطلق مبادرة «المشاركة العادلة» بدعم من المجلس الاستشاري، الذي يضم كوكبة من المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي بالمنطقة. وتضم القائمة رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي في بنك ستاندرد تشارترد، الإمارات وماجدة قنديل، كبيرة الاقتصاديين في مصرف الإمارات المركزي، وكاميلا ماكابيلي لانجيلي رئيسة استثمارات العلوم الحياتية في مجال الأدوية والآلات الطبية، مبادلة.