نتائج قياسية لمجموعة «سيرا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «سيرا» (مجموعة الطيار للسفر سابقاً) عن النتائج المالية للعام 2019 المنتهي في 31 ديسمبر 2019. وشهدت القيمة الإجمالية للحجوزات للمجموعة زيادة بنسبة 2% للعام 2019 لتصل إلى 10.8 مليارات ريال سعودي مقابل 10.6 مليارات ريال سعودي للسنة المالية 2018.

انخفضت إيرادات المجموعة هامشياً بنسبة 4.8% في السنة المالية 2019 مقابل السنة المالية 2018، ويرجع ذلك للتغير في مصادر الإيرادات، بالإضافة إلى تقديم أسعار أكثر تنافسية لبعض الخدمات من أجل حماية وزيادة حصتها في السوق. وزاد صافي ربح المجموعة بعد الزكاة والضريبة بقيمة 189 مليون ريال للعام المالي 2019، مقارنة بخسارة قدرها 142 مليوناً قبل عام.

وقال عبد الله الداود، الرئيس التنفيذي: بالنظر إلى الوضع الراهن، من الواضح أن فيروس «كورونا» سيكون له تأثير على قطاع السفر، حيث لا يمكن لأحد منا التنبؤ به في هذا الوقت.