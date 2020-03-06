حلول من «آي إف إس» لـ«أرامكو روان»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «آي إف إس» للتطبيقات المؤسسية أن شركة «أرامكو روان للحفر»- متعهد أعمال الحفر، والتي تمتلك وتشغل وتدير أسطولاً من منصات الحفر ذات المواصفات المتميزة تستخدم تطبيقات «آي إف إس» لتوحيد عمليات الأعمال الرئيسية، لتحقيق مهامها في المقر الرئيسي للشركة وفي أسطول يشمل 16 منصة حفر بحرية.

وفي أعقاب منافسة بين عدد من كبار مزودي حلول تخطيط الموارد المؤسسية، اختارت الشركة تطبيقات «آي إف إس» القائمة على وظائف المنصة المتخصصة في القطاع وهيكلها المتكامل. وجرى تطبيق حلول «آي إف إس» ضمن الوقت والميزانية المحددين خلال 9 أشهر ليستخدمها 400 مستخدم للخدمات الكاملة و2,000 مستخدم للخدمة الذاتية عبر عمليات أرامكو روان البرية والبحرية.

وقال أنس موسى، مدير تقنية المعلومات لدى أرامكو روان للحفر: أسهمت تطبيقات «آي إف إس» في تحقيق اختلاف ملموس في أعمالنا، بدءاً من تبسيط المشتريات وإدارة المخزون ولغاية زيادة فعالية صيانة المعدات الرئيسية.

وقال محمود خان، المدير التنفيذي لدى «آي إف إس» الشرق الأوسط: عملنا مع نخبة من الشركات العالمية في القطاع لتطوير مجموعة واسعة من القدرات المتخصصة المميزة.