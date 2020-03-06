شراكة بين «أرناب موبيليتي» و«أنانتارا»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت أرناب موبيليتي، الشركة الإماراتية الأولى التي توفّر خدمة النقل الخفيف في الإمارات، عن شراكة حصرية مع فـندق «أنانتارا» القرم الشرقي أبوظبي، هي الأولى في المنطقة بين مشغل خدمة نقل خفيف وفندق. وأصبح بإمكان الضيوف والنزلاء، حجز السكوتر الكهربائي بكل سهولة، تستخدم في مناطق محددة من الفندق، .

وقال حمد الشامسي، العضو المؤسس لشركة أرناب موبيليتي: هذا التعاون يدل على أن النقل الخفيف ليس حلاً يمكن اعتماده في المجمّعات والشوارع العامة وحسب، إنما في الفنادق والجامعات، وحتى ضمن الفعاليات الكبرى التي ستجري مستقبلاً في الإمارات.