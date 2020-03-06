«تلال» تعقد صفقة مجتمعية مع فيكتوريا الدولية

المصدر: الشارقة- البيان

عقدت شركة تلال العقارية، المشروع المشترك بين شركتي الشارقة لإدارة الأصول وإسكان للتطوير العقاري، وأولى شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة والمطور لمشروع «مدينة تلال»، صفقة مجتمعية مع مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة، بمنحها قطعتي أرض في مشروعها الرائد، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تفاهم على هامش معرض الاستثمار العقاري «إيكرس2020» أمس، في إكسبو الشارقة.

وجاء توقيع الاتفاقية بين الطرفين انطلاقاً من استراتيجيات وخطط ومبادرات تلال العقارية الهادفة لدعم مبدأ المسؤولية المجتمعية، وحرصاً منها على تحريك عجلة التعليم والتنمية ودفعها قدماً في الإمارة، التزاماً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أن تكون الشارقة منارة في التعليم والثقافة.

شهد توقيع الاتفاقية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، ممثلاً عن حكومة الشارقة ومدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة في الإمارة، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور عمرو عبدالحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، وخليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية، وعدد كبير من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.