10سنوات إعفاء من رسوم خدمات «أليكسيس تاور»

المصدر: دبي- البيان

كشفت ريبورتاج العقارية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن عرض خاص بمشروع «أليكسيس تاور»، الذي تباشر الشركة تطويره بمنطقة داون تاون جبل علي بدبي، عبر توفير خصومات بنسبة تصل إلى 40%، في حالة السداد الكاش، على وحدات محددة، مع إعفاء من رسوم الخدمات لمدة 10 سنوات.

ويوفر «أليكسيس تاور» 370 وحدة سكنية فاخرة، بواقع 259 استوديو، و98 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و13 شقة ذات غرفتين، بالإضافة إلى 8 محال تجزئة.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج: إن السوق العقاري في دبي يترقب المزيد من التحسن والنشاط خلال الفترة المقبلة مع اقتراب استضافة «إكسبو 2020»، بما يعزز من الطلب ويجذب شرائح متنوعة من المشترين بالسوق العقاري.

وأضاف أن الشركة باشرت مؤخراً الأعمال الإنشائية بمشروع «أليكسيس تاور»، حيث تم إنجاز أكثر من 10% من المشروع، فيما يتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.