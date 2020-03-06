«رفكو» المصرية تتوسّع في الإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال رامي فارس، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «رفكو» المصرية للإنشاء والتعمير، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، إن الشركة ستشارك في معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020» في مركز إكسبو الشارقة ضمن خططها المستقبلية للتوسع في الإمارات.

وأضاف فارس لـ«البيان الاقتصادي» أن المشاركة في المعرض تأتي من منطلق مساعي إدارة الشركة التوسع وعرض مشاريعها في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً والإمارات خصوصاً، لا سيما بعدما أثبتت الاستثمارات العقارية جدواها في ظل ما تحتويه من أصول ثابتة تزيد قيمتها مع الوقت.

وأكد فارس أن «رفكو» تشهد نمواً ملحوظاً في أعمالها ومشاريعها بمصر منذ طرح مشروعها الأخير «الموندو» بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تزيد على 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن المشروع سيتم طرحه في معرض «إيكرس» مع خصومات بنسبة تصل إلى 10% للجالية المصرية في الإمارات.

وذكر أن مشروع «الموندو» هو عبارة عن مجمع سكني ضخم يقع في العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم نحو 1000 وحدة سكنية بسعر للمتر يصل إلى 670 دولاراً.

ولفت المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «رفكو» المصرية للإنشاء والتعمير إلى أن الشركة لديها خطة استراتيجية للتوسع الخارجي مع التركيز على منطقة الخليج في ظل الإقبال الكبير على مشروعات الشركة في مصر، خصوصاً من دول الإمارات والسعودية والكويت.