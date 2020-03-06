«سيسكو» تدعم جهود التعامل مع انتشار «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سيسكو ميزات جديدة إلى حسابات برنامج ويبيكس المجانية، كما وفّرت الشركة تراخيص تجارية مجانية لمدة 90 يوماً، وذلك في إطار جهود دعم الشركات المتأثرة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وعزّزت «سيسكو» مزايا الحساب المجاني في برنامج Webex بشكل فوري في جميع البلدان التي يتاح فيها البرنامج (44 دولة)، ولم تقتصر هذه الخطوة على الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

قائمة

وتشمل قائمة الدول التي يشملها العرض: الإمارات وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا ومنطقة جبل طارق واليونان وهونغ كونغ وهنغاريا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وماليزيا ومالطا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايوان وتايلاند وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

وللمساعدة في تسهيل عملية الانتقال إلى هذا النموذج، عززت «سيسكو» الحسابات المجانية على برنامج Webex من خلال إضافة مزايا جديدة تسهل إمكانية العمل عن بعد، حيث كانت حسابات برنامج ويبيكس المجانية تقتصر على منح المستخدمين إمكانية استضافة الاجتماعات مع 50 مشاركاً كحد أقصى ولمدة 40 دقيقة فقط.

أما الآن فسوف تتيح الحسابات المجانية للمستخدمين استضافة اجتماعات مع ما يصل إلى 100 مشارك لمدة غير محدودة. بالإضافة إلى ذلك، توفر «سيسكو» إمكانية طلب أرقام خارجية لتعزيز خاصية المكالمات الصوتية عبر الإنترنت VOIP المتاحة في برنامج ويبيكس.

