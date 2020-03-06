تسريع وتيرة إنشاءات «بلغرافيا 3»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إلينغتون العقارية»، عن تركيزها على تسريع أعمال تطوير مشروع «بلغرافيا 3» السكني العصري الكائن في «دائرة قرية جميرا»، من خلال شراكتها مع «دتكو» الرائدة في قطاع الإنشاءات.

وستتولى «دتكو» مسؤولية تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع «بلغرافيا 3» الذي شهد اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين منذ إطلاق مبيعاته، لتضمن بإمكاناتها الواسعة وخبراتها الكبيرة أعلى معايير الجودة في البناء بأسلوب يبرز التصميم عالمي المستوى الذي وضعته «إلينغتون العقارية» للمشروع. ومع الحصول على كافة الموافقات المطلوبة، تم فعلياً تجهيز كافة الموارد اللازمة لتسريع تنفيذ الأعمال الإنشائية في موقع المشروع، بالاستفادة من خبرة «دتكو» الواسعة في تنفيذ المشاريع الكبيرة والراقية، مثل «دبي مول» وإعادة تطوير فندق «العنوان» و«السيف» و«بوكسبارك» وغيرها. وقال جوزيف توماس، العضو المنتدب لشركة «إلينغتون العقارية»: «نؤكد التزامنا المتواصل بتنفيذ مشاريع وفق أعلى معايير جودة البناء».