إعلان أسماء مجلس إدارة «أبوظبي الأول»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «بنك أبوظبي الأول»، أن مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية والموافق عليه من مصرف الإمارات المركزي هو: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، ومعالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب الرئيس، والأعضاء: جاسم محمد بوعتابة الزعابي، والدكتور سلطان أحمد الجبار، والشيخ أحمد بن محمد سلطان الظاهري، وجاسم محمد الصديقي، وخليفة سلطان السويدي، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، ومحمد سيف السويدي، ووليد المقرب المهيري، وعبد الحميد محمد سعيد، كما تم تعيين أندريه الصايغ رئيساً تنفيذياً للمجموعة.